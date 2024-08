Carmona agrava tensión con Gobierno y oficialismo por caso Jadue y municipales

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, generó nuevas tensiones con el Gobierno, esta vez a propósito del régimen de visitas de Daniel Jadue, quien permanece en prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber desde el 3 de junio, imputado por cinco delitos de corrupción en el caso Farmacias Populares.

El fin de semana, en la Radio Nuevo Mundo -vinculada al PC-, el dirigente cuestionó que las visitas al destituido alcalde de Recoleta "son dos veces a la semana, de 14:00 a 17:00, cinco personas como máximo", y que "si uno de los cinco no va, se queda con cuatro, no es que lo pueda relevar".

"Todo lo que sea lo más drástico, yo eso no lo comprendo. No está todavía (claro) para mí cuál es la argumentación que sostiene eso", reprochó, por lo que dijo que le pidió al subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, "que conocemos mucho, porque es de nuestra militancia, ¿por qué no se afina un reglamento que sea para todos por igual?".

El subsecretario Gajardo, consultado por La Tercera, aclaró que en esa conversación le manifestó a Carmona "que existen protocolos establecidos, que rigen para todos los internos, los cuales son determinados y aplicados por Gendarmería".

Por su parte, el ministro de Justicia, Luis Cordero, apuntó que este tipo de intercambio "no es común", pero valoró que la respuesta de Gajardo "ha sido impecable", y criticó abiertamente al timonel comunista.

"El subsecretario se refirió a este tema y frente a esa inquietud simplemente se ha dicho la regulación que existe para efectos del régimen de visitas es el que está reglamentado, no hay ninguna razón para tener reglas excepcionales y las reglas son las que son", sostuvo.

A renglón seguido, advirtió que "cuando una autoridad pública está en funciones, exponerlo a ese tipo de requerimientos o opiniones genera situaciones impropias", sin embargo, reiteró que "el subsecretario ha sido muy claro cuál es la regulación vigente y cuál es la regulación que se tiene que aplicar, y no hay ninguna excepción para esto".

TENSIÓN ELECTORAL CON EL OFICIALISMO

En la misma radio partidaria, Carmona también planteó la posibilidad de apoyar a candidatos que compitan fuera del pacto unitario que mantienen el oficialismo y la Democracia Cristiana para las elecciones municipales de octubre -mas no las regionales-, aduciendo a priorizar la "eficacia de la política" para ganarle a la derecha.

El líder comunista puntualizó que, como directiva, van a poner el tema sobre la mesa "en las reuniones que tienen los partidos a través de las secretarías generales, para evaluar cómo aplicamos el acuerdo electoral con el surgimiento de varias, no de muchas, candidaturas que aparecen autonomizadas o por el lado, como independientes".

"Si nos vamos a hacer lesos entre nosotros, va a perder eficacia. Pero eso no quita que los partidos estamos en voluntad de evaluar (que) resuelto el tema, vista la plantilla, (concluyamos que) 'la verdad es que parece que Fulano de tal tiene más anchura, alcanza más opción para disputarle a la derecha que el candidato formal que se instaló en cuál o tal lugar' ", expuso.

Como ejemplo, apuntó a respaldar al actual alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, exmilitante comunista que buscará su reelección como independiente, en desmedro de Iris Morales, la candidata del pacto y militante de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS).

"Me parece pésimo, porque esas cosas debieron haber estado encima de la mesa antes de firmar los pactos y llegar a acuerdo. Mi partido tendrá que evaluar si es que es oportuno o no seguir en acuerdo con el PC", deploró Flavia Torrealba, presidenta de la FRVS, en declaraciones que recoge el portal Ex-Ante.

"Nunca se analizó ni relativizó la posibilidad de apoyar a terceros por fuera", aclaró la timonel del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, que emplazó a que "nos atengamos a lo que por largos meses fue objeto de negociación, que no abramos flancos dentro de la coalición producto de hacer análisis extemporáneos".

"El valor de la palabra empeñada, en política y en la vida, es esencial", enfatizó.

"Los pactos que uno firma son para cumplirlos, no se puede estar con el pacto en abril -en otoño- y estar contra el pacto en octubre -en primavera-", recriminó a su vez Alberto Undurraga, líder de la DC.

Desde el Partido Liberal y Acción Humanista, no obstante, expresaron su apertura a evaluar el planteamiento de Carmona.

Con todo, estas nuevas tensiones se suman a los impasses que ha protagonizado en los últimos meses el PC con el Gobierno y el oficialismo: sus críticas a la bullada salida de Juan Andrés Lagos como asesor del Ministerio del Interior y al allanamiento de julio en la Villa Francia, su reclamo contra la prisión preventiva de Jadue y recientemente por su postura respecto a la elección en Venezuela.