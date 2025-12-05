Síguenos:
Tópicos: País | Política | Partido Republicano

Kast evitó cuestionar dichos de Meza sobre indultar a pedófilos: "Eso no es lo relevante"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El candidato presidencial republicano afirmó que lo planteado por su vocero "no está en nuestro programa de Gobierno, pero distinto es si hay una ley aprobada en el Congreso".

"Quiero pensar que hubo un error involuntario en la declaración y espero que el Partido Republicano pueda corregir esta afirmación", cuestionó la diputada Marlene Pérez (Ind-UDI).

Kast evitó cuestionar dichos de Meza sobre indultar a pedófilos:
 ATON (archivo)

"Se hace todo un hecho político por los dichos de José Carlos Meza, (pero) aquí los únicos que han protegido un abusador son los que están en el Gobierno", afirmó Kast.

El candidato presidencial José Antonio Kast (Partido Republicano) abordó la polémica generada por las declaraciones del diputado y vocero de su comando, José Carlos Meza, quien planteó ser partidario de conmutar penas de condenados, incluyendo a violadores de niñas y niños.

Tras la declaración del dirigente republicano, el abanderado afirmó que se "hace todo un hecho político por los dichos de José Carlos Meza, (pero) aquí los únicos que han protegido un abusador son los que están en el Gobierno".

"Jeannette Jara fue parte del Gabinete. Le prestaron La Moneda a (Manuel) Monsalve para despedirse de todo Chile", agregó.

Al ser consultado respecto a su los dichos de Meza fueron equivocados, Kast respondió: "Eso no es lo relevante. En nuestro programa de Gobierno eso hoy día no está, pero distinto es si hay una ley aprobada por el Congreso, nosotros vamos a aplicar la ley".

"Yo estoy esperando que se produzca una discusión en el Senado, que se resuelva, y actuaremos en consecuencia de acuerdo a lo que salga en el Senado o lo que salga en la Cámara de Diputados", aclaró al respecto.

Reproches desde Chile Vamos

Los dichos de Meza provocaron distintos cuestionamientos no solo desde el oficialismo, sino también desde Chile Vamos.

La diputada Marlene Pérez (Ind-UDI) enfatizó que cualquier beneficio carcelario debe establecer límites estrictos: "Cualquier proyecto o indulto que apunte a conmutar la pena de los reos de mayor edad debe hacerse de manera criteriosa y en ningún caso puede abordar todos los delitos sin hacer una mínima distinción", manifestó.

"Yo quiero pensar que acá hubo un error involuntario en la declaración y espero que desde el Partido Republicano puedan corregir esta afirmación", indicó.

