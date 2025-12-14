"Adiós comunistas de mierda": "Chino" Ríos tuvo feroz descargo político tras triunfo de Kast

El triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial generó inmediatas reacciones en el mundo del deporte, y una de las más sonoras llegó desde Estados Unidos. Marcelo Ríos, exnúmero uno del tenis mundial, festejó el resultado con un polémico y directo mensaje en su cuenta de Instagram.

"Chino" Ríos, quien manifestó públicamente su apoyo al candidato del Partido Republicano durante la campaña, publicó una fotografía del mandatario electo acompañada de una frase que no dejó indiferente a nadie. "Bienvenido José Antonio Kast. Adiós comunistas de mierda", escribió el zurdo de Vitacura.

La publicación se viralizó rápidamente, acumulando miles de "Me Gusta" en apenas una hora. En los comentarios, sus seguidores celebraron la postura del exdeportista con frases como "Así no más, tus palabras me representan" y "Al fin tenemos un presidente de verdad".

No es la primera vez que Ríos interviene en la política nacional con este tono. Desde su residencia en el extranjero, el extenista ha sido un activo opositor al gobierno saliente y a los sectores de izquierda, utilizando sus plataformas digitales para expresar sus opiniones sin filtro.