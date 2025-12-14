Agricultores insisten: Kast debe dar "oportunidad de formalización" a migrantes que trabajan

La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) saludó el triunfo electoral de José Antonio Kast, pero reafirmó que considera necesario que el militante republicano reformule su propuesta respecto a los inmigrantes irregulares, por el rol que juegan estos extranjeros en el trabajo del campo.

"He conversado con José Antonio Kast al respecto. El tema de migraciones es un tema tremendamente difícil. Nosotros hemos trabajado con el Servicio Nacional de Migraciones en este período para que a Chile vengan trabajadores inmigrantes con visa de trabajo, en forma regular, ¿no? Y necesitamos tener un proceso de migraciones ordenado, seguro y regular. Y claro, hemos tenido algunas diferencias de opinión respecto al tema de inmigrantes", dijo el presidente del gremio, Antonio Walker.

En Cooperativa, el otrora ministro de Agricultura del segundo gobierno de Sebastián Piñera agregó: "Creemos que cuando han entrado personas por un paso fronterizo habilitado, con un carnet de identidad, con una visa de turista y no ha salido del país, nosotros creemos que es importante dar una oportunidad de formalización cuando hay un vínculo familiar, cuando hay un vínculo laboral y cuando los papeles de antecedentes están absolutamente limpios, ¿no?".

Para el dirigente del agro, "este proceso migratorio en el mundo ha sido muy complejo. El mundo globalizado provocó que más de 350 millones de personas en el mundo fueran a otros países a buscar mejores posibilidades de trabajo. Y en Chile ocurrió lo mismo. Llegaron más de 2 millones de inmigrantes a Chile, algunos en forma regular, y otros en forma irregular. Y creemos que tenemos que abordar este tema con mucha seriedad. Estamos todos de acuerdo que hay que resguardar la frontera. Como dijo el Presidente Boric, no caben más inmigrantes en Chile. El tema es ¿qué hacemos con los inmigrantes que ya están en Chile? Hay un tema humanitario, hay un tema muy profundo, también de derechos humanos".

"Entonces, creemos que es un tema que tenemos que conversar. Tenemos que conversar y para eso el diálogo y la mejor disposición nuestra, como Sociedad Nacional de Agricultura, para abordar este tema. Lo que no podemos tener acá es inmigrantes trabajando irregularmente", agregó, apuntando a que un inmigrante irregular puede tener un contrato legal de trabajo, de acuerdo a la legislación chilena.