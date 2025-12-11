Alejandro Micco: Es imposible tener un ingreso vital de 750 mil en forma responsable

El economista Alejandro Micco dijo este jueves en El Primer Café que "es imposible" llevar a cabo -de manera "responsable"- la propuesta de Jeannette Jara de establecer en Chile un "ingreso vital de 750 mil pesos" mensuales.

"Ojalá pudiéramos tratar de pensar en lo del ingreso de aquí a cuatro años, pero me parece que, si uno lo quisiera hacer en forma responsable, es imposible", señaló en Cooperativa el exsubsecretario de Hacienda (2014-2017, Bachelet II) al discutir, junto a otros expertos, los planes económicos de los dos aspirantes a La Moneda que se enfrentarán el domingo en las urnas.

Para el militante DC -cuyo partido apoya a Jara- esta propuesta exigiría "que la economía (chilena) debiese estar creciendo al 5 por ciento, para ir absorbiendo ese aumento del costo de la mano de obra de los de los grupos menos calificados: la gente que se ha ido quedando atrás, que tiene menos facilidad para reinsertarse en una economía que se está globalizando, con automatización, con inteligencia artificial".

"Creo que esa parte (del programa de Jara) -y lo he dicho desde un comienzo- tiene un dejo de populismo mayor, y al final del día puede terminar afectando a quienes más quiere ayudar", continuó el hoy académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

"Si esto no tuviese impacto en lo tributario ni nada, se tendría que estar creciendo al 5 por ciento", reiteró Micco, "cuando sabemos que, dadas las condiciones actuales en las cuales está la economía -hoy estamos con un crecimiento potencial cercano al 2%-, se ve muy difícil. Y al final del día, si vamos a estar solamente subsidiando a las pymes para que puedan pagar este ingreso, no sé si tiene mucho sentido", sentenció.

Ominami: "No es para gritar ¡viva Chile!"

Respondió a estas inquietudes el exministro Carlos Ominami, quien forma parte del comando de Jara.

"Yo en este punto discrepo de lo que dice Alejandro Micco: tenemos en la actualidad un salario mínimo en torno a 525 mil pesos; un avance muy importante que se produjo en el país al establecer el salario mínimo de 500 mil pesos, que posteriormente se ha ido reajustando", indicó.

"A mí me parece que es perfectamente posible, en el lapso de tres o cuatro años, avanzar hacia un ingreso mínimo de 750 mil pesos", dijo el extitular de Economía.

Con esta propuesta "no estamos hablando de un (alza de) salario mínimo a 750 mil pesos", que ya "hay muchas empresas que pueden, que lo pagan y lo pueden pagar, pero efectivamente, hay un conjunto muy significativo de pequeñas y medianas empresas -particularmente pequeñas empresas- que tendrían dificultades para hacerlo".

"¿De qué se trata? De actuar por varias vías: una es la vía de algunos subsidios directos que pudieran complementar el salario que pagan esas (pequeñas) empresas, de manera de poder llegar al ingreso mínimo de 750 mil pesos", detalló el exsenador.

"Por otro lado, también hay planteado un conjunto de otras medidas que pueden avanzar en la misma dirección: está la reducción del IVA a los medicamentos, la reducción del 20 por ciento en las cuentas de luz, y hay un programa -del cual se ha hablado poco- que es el Programa de Alivio a las Deudas, que está planteado para ayudar a aquellas personas que están, en la actualidad, al día con sus deudas, pero que deben hacer esfuerzos gigantescos para llegar a fin de mes. Y está (adicionalmente) también la posibilidad de repactar las deudas de deudores morosos", enumeró Carlos Ominami.

Consultado por si la combinación de todas estas medidas se traduce en el aludido ingreso vital de 750 mil, el hoy presidente de la fundación Chile 21 contestó: "Yo así lo entiendo".

"Yo creo que a través de un conjunto de medidas es posible avanzar en la dirección de tener un ingreso básico de 750 mil pesos que - digamos las cosas como son- no es para gritar ¡viva Chile!; no es algo completamente desmesurado, sino simplemente una medida de justicia social que económicamente es perfectamente sostenible, sobre todo si somos capaces de reactivar el crecimiento en el país", cerró Carlos Ominami.