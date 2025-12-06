Campillai: Por sacar a violadores de DD.HH. están dispuestos a liberar a femicidas y violadores

La senadora Fabiola Campillai arremetió este sábado contra el diputado José Carlos Meza, vicepresidente del Partido Republicano, por plantear la idea de conmutar penas para reos terminales, incluidos los violadores de niñas y niños.

La parlamentaria acusó que los impulsores de esta iniciativa, con el objetivo beneficiar a los militares condenados por delitos de lesa humanidad, están dispuestos a liberar "miles de presos", sin importar la gravedad de los delitos que hayan cometido.

"Hablamos un proyecto que, en la desesperación de dejar fuera (de la cárcel) a presos de violaciones a los derechos humanos, también está dejando (libres) a miles de presos que han cometido femicidio, parricidio, violación a los niños, y quizás cuántos delitos más graves", fustigó la legisladora independiente.

"Hoy la derecha habla, sobre todo, de seguridad y delincuencia, (pero) está dejando libre (con esta iniciativa) a muchos delincuentes... Por una enfermedad que no se puede tratar dentro de la cárcel, esa persona va a salir (gracias a ese proyecto)", agregó Campillai.

La legisladora -símbolo de las víctimas de abuso policial en el estallido social- también criticó que la iniciativa "no dice nada (respecto a si el indultado) va a volver a entrar, ni dice si quizás va a salir con una tobillera (electrónica). No dice nada, está todo en el aire, ese proyecto está muy malo; ni siquiera se debiera tratar...".

"Jara debe seguir enfrentando a Kast", dice Gustavo Gatica

A los cuestionamientos contra el Partido Republicano y su abanderado presidencial, José Antonio Kast, se sumó el diputado electo Gustavo Gatica (independiente-PC), quien acusó a la carta de las derechas de "evadir los temas que le complican".

Valoró, en esta línea, que la candidata del oficialismo y la DC, Jeannette Jara (PC), salga a enfrentarlo como "lo ha hecho durante estos días", y consideró que "es una línea correcta mostrar todo eso que Kast no quiere que se muestre".

Asimismo, dio cuenta de que los voceros del republicano "han salido torpemente a mostrar estos temas, dejando esta línea que ha planteado el candidato de no hablar de lo importante".

"Creo que Jara tiene que seguir enfrentándolo, sacándolo al pizarrón, sacándolo a que hable de estos temas", puntualizó Gatica, otro símbolo de la crisis social de 2019.

El diputado electo Gustavo Gatica (Ind-PC) se sumó a las críticas a José Antonio Kast, cuestionando su "postura evasiva" en debates y valorando la estrategia confrontacional de Jeannette Jara. (FOTO: Cooperativa)

En una línea similar, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (Frente Amplio), dijo sentirse "mucho más representado por un liderazgo que toma postura, que tiene definiciones y que habla de proyecto país".

Contrastó esta actitud con la del republicano, "que muchas veces se encarga de divagar para rehuir las posiciones claras, y que ve muchas veces en el miedo, la desconfianza y la crítica su principal herramienta".

Vodanovic añadió que Jara "se ha caracterizado por ser una candidatura propositiva, con mirada país, con proyecto de futuro, y eso es lo que estamos intentando dar a conocer en los puerta a puerta".

Siguen las campañas de Jara y Kast

A solo ocho días del balotaje del 14 de diciembre, la campaña electoral está en su fase decisiva, y ambos abanderados siguen desplegados para captar votos.

Jara se ha enfocado en la difusión de propuestas concretas y en un despliegue territorial intensivo por las comunas más pobladas de la Región Metropolitana.

Este sábado tuvo una reunión con vecinos de Bajos de Mena, en Puente Alto, donde abordó la importancia de avanzar en mejoras para la calidad de vida de los residentes del sector.

Jeannette Jara, candidata del oficialismo y la DC, estuvo este sábado en Puente Alto. (FOTO: ATON)

Por su parte, José Antonio Kast ha buscado salir al paso de las polémicas y desmentir "rumores y noticias falsas" que, afirmó, circulan sobre su programa de gobierno.

"Dicen que voy a eliminar la PGU, que voy a subir la edad de jubilación a los 75 años y que voy a terminar con las 40 horas, quitando beneficios sociales. Eso es falso, una mentira tras otra", afirmó el exdiputado.

"Algunos de esos videos son montajes hechos con inteligencia artificial y ya fueron desmentidos. La PGU se mantiene, las 40 horas no se derogan y la edad de jubilación no se aumenta. No les creas, nosotros trabajamos con propuestas y datos de verdad", enfatizó.

Kaiser condiciona unirse a eventual gobierno de Kast

En paralelo, el diputado Johannes Kaiser, excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario, comentó la posibilidad de integrarse a un eventual Gobierno republicano.

En conversación con La Tercera, el exaspirante a La Moneda afirmó que si su visión de sociedad fuese "absolutamente rechazada" por los republicanos, no participaría en su hipotética Administración.

Sin embargo, indicó que las conversaciones formales sobre el tema se llvarán a cabo tras el balotaje, para no intervenir en el proceso electoral en curso.