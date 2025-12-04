Cecilia Cifuentes: Chile no se cayó a pedazos porque fracasaron en su programa

La economista y exasesora de la candidatura de Evelyn Matthei, Cecilia Cifuentes, sostuvo en El Primer Café que si finalmente Chile "no se cayó a pedazos" fue porque fracasaron la reforma del Gobierno y el plebiscito para cambiar la Constitución.

"Yo creo que más allá de lo que plantean los programas, al final yo juzgo a las personas por lo que han sido sus acciones más que lo que ponen en un papel", explicó.

En ese sentido, agregó, "Jeannette Jara es la continuadora de este Gobierno y creo que el desempeño económico de este gobierno fue negativo. Reconozco que podría haber sido peor si hubieran llevado a cabo su programa y si, por supuesto, se hubiera aprobado el plebiscito que ellos tanto defendieron, ahí sí probablemente estaríamos en una situación del país cayendo hacia pedazos".

"No ocurrió porque fracasaron en ese programa, no cumplieron ese programa y en ese sentido es más relevante entonces mirar cómo actúan las personas, que lo que ponen en los programas y la verdad que si uno tuviera que analizar el comportamiento de ellos en el pasado y las cosas que han defendido en el pasado, obviamente me siento mucho más cercana a la candidatura de José Antonio Kast que a la de Jeannette Jara".

Revertir la reforma tributaria

Sobre lo que espera para el próximo Gobierno, Cifuentes, exasesora económica de la candidatura de Evelyn Matthei, dijo que "yo fui siempre muy contraria a la reforma tributaria de Michelle Bachelet, porque creo que ahí, cuando se subió tan fuertemente los impuestos a la empresa, a todos los economistas se les olvidó que en una economía abierta y competitiva, cuando los impuestos a la empresa se suben mucho, los que terminan siendo perjudicados son los trabajadores y no los dueños del capital".

"Por lo tanto -dijo- creo que es muy necesario revertir esa reforma que fue negativa para el desarrollo y fue negativa principalmente para los trabajadores. En el programa de Jeannette Jara se mantiene el sistema tributario actual, no se bajan los impuestos. Chile es de los países de la OCDE en que la participación de las empresas en la recaudación tributaria es de las más altas".

Con ello, agregó "efectivamente son los dueños de las empresas los que hacen los cheques de impuestos internos, pero impuestos muy altos al capital perjudican al trabajo. Entonces yo estoy completamente de acuerdo con la propuesta de bajar la tasa de primera categoría y más allá de eso también reintegrar el sistema".

"Me parece que son cosas importantes no para beneficiar a los dueños del capital, para beneficiar al país y a la sociedad, este es un tema de bien común al final. Y ya vimos que esta reforma efectivamente no recaudó", finalizó.