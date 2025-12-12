Comando de Jara acusa "falta de honestidad política" en propuestas "secretas" de Kast

Desde el comando de la candidata oficialista, Jeannette Jara, insistieron en sus críticas al abanderado opositor José Antonio Kast sobre sus recortes que "paralizarían al país" si se conocieran antes de la elección, como adelantó el senador electo Rodolfo Carter.

En El Primer Café, la senadora Alejandra Sepúlveda (independiente) manifestó que "me parece esto de una gravedad que yo no había escuchado nunca en mis años en que he participado de una elección presidencial y no es una cosa de retórica política ni nada de eso, aquí estamos hablando de la honestidad de un candidato presidencial para decirle al país qué es lo que va a hacer".

"Tiene que ver con la ciudadanía, cons los chilenos y chilenas, de saber qué va a votar, por quién va a votar, qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer. Entonces aquí es qué propone (...) es una falta de honestidad política y falta de respeto a la ciudadanía", añadió.

La jefa de campaña de Jara y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, recalcó que "uno quisiera que a pocas horas de decidir como país por quién votar tuvieramos claridad de las propuestas y no propuestas ocultas. La democracia exige transparencia, conocer lo que pretende hacer una persona que quisiera gobernar el país y a mí me parecen de mucha gravedad estos dichos".

"Va a reducir seis mil millones de dólares y no sabemos de dónde (...) es grave que estén ocultas las propuestas, porque si son buenas propuestas uno debería estar orgulloso", agregó.

"No se puede hacer nada secreto"

El diputado Cristián Labbé (PNL) respondió que "una cosa es ser transparente, que lo es, y lo otro es ser estratégico, y en eso hoy día José Antonio Kast no se ha equivocado. Creo que él, al momento que tome el liderazgo de la Presidencia va a ser lo suficientemente claro con las distintas estrategias".

"Creo que a estas alturas del partido, en donde quedan pocos días para el domingo, hay que ser más prudente. La gente ya tiene una opinión hecha con respecto de por quién va a votar y la estrategia de José Antonio Kast ha sido una buena estrategia", insistió.

Por su parte, el exsubsecretario Máximo Pavez (UDI) dijo que "me sorprende que el punto que se está levantando es todavía qué va a pasar con los seis mil millones de pesos. Yo espero que no pase así, que cuando se empiecen a ver las medidas de recorte fiscal que van a existir, nosotros no tengamos lo que intentó hacer la izquierda en Argentina, que en abril intentó hacerle un paro nacional al presidente Milei (...) no sé si va a haber incendio, pero la ANEF va a anunciar un paro nacional en abril".

"Aquí no se puede hacer nada secreto, de qué están hablando, esto es una discusión completamente falaz (...) algunas cosas se van a hacer por ley, otras se van a hacer por Contraloría, no se está entregando el detalle porque se tiene que construir", finalizó.