Debate Anatel: Jara y Kast se enfrentan en el último cara a cara antes de las elecciones

A seis días de las elecciones presidenciales 2025, los candidatos José Antonio Kast y Jeannette Jara protagonizarán esta noche el Debate Presidencial de Segunda Vuelta de Anatel, el último antes del balotaje.

El debate se realizará este martes a las 21:00 horas y será transmitido en vivo y en simultáneo por los canales asociados: TVN, Mega, Canal 13, Chilevisión, TV+ y La Red. Según Anatel, la transmisión tendrá una duración aproximada de 2 horas y 40 minutos.

El formato del debate

Cinco periodistas estarán a cargo de conducir los bloques temáticos: Carolina Urrejola (TVN), Constanza Santa María (Mega), Iván Valenzuela (Canal 13), Macarena Pizarro (Chilevisión) y Julia Vial (TV+).

El formato contempla nueve bloques, definidos en base a criterios periodísticos, estudios de opinión y temas de interés ciudadano:

Seguridad y crimen organizado

Economía y costo de la vida

Pensiones

Salud

Educación

Inmigración

Relaciones internacionales

Corrupción

Cada candidato dispondrá de cuatro minutos por tema para responder y debatir, además de dos rondas de preguntas cruzadas en las que podrán interpelarse directamente.

El espacio concluirá con un minuto final para cada participante.

De acuerdo con el sorteo realizado, José Antonio Kast abrirá el debate, mientras que Jeannette Jara tendrá la última palabra.

La primera pregunta cruzada será formulada por Jara y la segunda por Kast.

El debate se desarrollará sin público en el estudio. Los candidatos estarán sentados frente a frente, sin acceso a dispositivos electrónicos, y solo podrán utilizar papel y lápiz.

El objetivo, según la organización, es promover un intercambio directo y transparente.