Kast acusa que Jara mintió al achacarle "propuestas clandestinas"

En el último día de la campaña presidencial, el candidato de las derechas, José Antonio Kast, aseveró que su contendora progresista, Jeannette Jara, mintió al acusarlo de utilizar "propuestas clandestinas" que ocultan su intención de generar "retrocesos" en el país.

La abanderada oficialista lo advirtió este miércoles, durante su acto de cierre en Puente Alto: "Debemos ganar porque no podemos retroceder. Muchas conquistas se han demorado largos años de lucha para hacerse realidad (...) Lo que no han querido contestar (en el comando de Kast) se esconde detrás de propuestas clandestinas, que buscan que se retroceda en derechos", sostuvo ante sus seguidores.

En su llegada a Temuco, donde cerrará su campaña este jueves, Kast respondió que "el tiempo de los debates terminó. Estoy seguro de que las personas ya tienen su opción bastante bien decidida", aludiendo a que Jara pretende "mover la aguja" con estos dichos.

"Cuando nos inscribimos, advertimos que (la campaña) iba a estar llena de mentiras, de difamaciones, y ha sido una constante", reflexionó, antes de ironizar que a su rival "le quedan algunos días para seguir mintiendo y difamando al hablar de ciertas propuestas".

Con todo, el candidato aseguró que "hemos cumplido todas las normas, y pretendemos cumplir la ley a cabalidad si la gente nos elige".

Diputado PS insiste en ocultamiento desde Republicanos

"Creo que están bastante claras las propuestas, porque están escritas por el señor Kast", opinó el diputado socialista Marcos Ilabaca, antes de insistir con la tesis de Jara, en base al historial del Partido Republicano durante sus cuatro años en el Congreso.

El oficialista recordó que "votaron en contra de las 40 Horas, en contra de la reforma previsional, en contra del aumento del sueldo mínimo, y ese actuar va a ser lo que desarrollarán en el gobierno, y lo han dicho con todas sus letras; hay parlamentarios que así lo han planteado".

"Lo que sucede es que el señor Kast, para poder atraer mayor atención y mayor cantidad de votantes, oculta este tipo de hechos, y mantiene un silencio", remató Ilabaca.

Últimas horas en campaña

En cuanto a las actividades previstas para las horas finales de la campaña, el candidato republicano optó por realizar su acto de cierre en la capital de La Araucanía después de que un evento planeado en Santiago no prosperase.

A su vez, Jara encabezará dos actos ciudadanos en la Región de Coquimbo durante esta jornada: uno en la comuna de Ovalle, y más tarde, otra convocatoria más masiva en el Barrio Inglés de la capital regional.

En paralelo, ambos comandos alistan sus respectivas puestas en escena para el domingo: por un lado, la candidata progresista nuevamente eligió el Hotel Fundador, en el Barrio París-Londres de Santiago Centro, para seguir el conteo de los votos.

Por su parte, todavía no está claro si Kast esperará los resultados en la sede de Republicanos en Las Condes, en un hotel, o en el Estadio Bicentenario de La Florida. Eso sí, adelantó que si pierde saludará a su contendora en persona, tal como lo hizo en los procesos anteriores.