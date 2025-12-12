Kast y gritos de "revolución" en cierre de Jara: Habría que entender si hablan de una violenta

"Habría que entender de qué revolución hablan: si una violenta o una de un cambio real". Eso respondió el candidato republicano, José Antonio Kast, respecto de los gritos de "revolución" que se escucharon en el cierre de campaña de su contendora, Jeannette Jara.

En el acto de la candidata oficialista -celebrada en Coquimbo- también se profirieron cánticos contra el republicano, quien evadió referirse a la situación: "Yo puedo referirme a lo que ocurrió en el (cierre de campaña) nuestro, donde había mucha alegría, donde había mucha esperanza, mucha emoción y la gente estaba feliz, contenta".

"Nosotros no acostumbramos en nuestros cánticos a insultar a nadie; por el contrario, llamamos al respeto y al reconocimiento a las instituciones de la nación", afirmó Kast.

"Y cuando se habla de revolución, habría que entender de qué revolución hablan: si una violenta o una de un cambio real, como el que nosotros planteamos. Eso también es una revolución, pero una revolución positiva. Yo lamento que algunos usen ese concepto para rememorar violencia extrema que ya nos tocó vivir", expresó.

Gobierno responde a críticas de Kast: Decir que Chile se cae a pedazos es una falta de respeto

Por otra parte, el Gobierno respondió a las críticas que Kast emitió en su contra durante su cierre de campaña en Temuco (Región de La Araucanía).

En la instancia, celebrada el jueves por la noche, el presidenciable fustigó que, a tres meses de que deje La Moneda, la Administración actual "lo tuvo todo para hacer las cosas bien: no tuvo pandemia, no tuvo un estallido y prometió solucionar todo, (pero) lo destruyó todo".

Ante esto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, contestó que "ha habido una especie de relato o discurso sistemático -más allá de lo que ha dicho el candidato- de que Chile se cae a pedazos, y eso es una falta de respeto para el país".

"A Chile lo hemos levantado todos y todas, se ha ido normalizando y está creciendo. Para ningún gobierno, obviamente, es fácil; cualquiera tiene sus adversidades, pero lo que podemos decir es que las hemos superado de manera colectiva", sostuvo.

"Por eso tenemos que sentirnos orgullosos y orgullosas de ser chilenos y chilenas, porque el país, insisto, está creciendo", retieró Vallejo, que también hizo un llamado a la transparencia sobre los recortes presupuestarios anunciados por Kast en el caso de ganar la elección.