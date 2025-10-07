Lagos Weber: Jara hace frente a ataques de distinto tipo y a errores del Gobierno

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD), que también es vocero de campaña de Jeannette Jara (PC), admitió que la candidata del progresismo enfrenta "ataques" de distinto tipo en estos momentos, así como debe responder por ciertos errores de la Administración Boric.

Respecto del conflicto con el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), que se desató cuando la abanderada apuntó a la lentitud de la reconstrucción tras el megaincendio en Viña del Mar, el parlamentario sostuvo en El Diario de Cooperativa que "no sé cómo terminamos (hablando de) la toma de San Antonio" en la última jornada.

Lagos Weber, que justamente representa a la Región de Valparaíso en la Cámara Alta, relevó que "la reconstrucción ha sido lenta, y eso no lo digo yo -es mi opinión, por supuesto, y la mantengo-, sino que lo dijo el mismo ministro Montes en varias oportunidades".

Dado que Montes indicó que existe un fondo de 800 millones de dólares destinados a la reconstrucción, por lo que tal desafío no es argumento para reponer la glosa republicana del Presupuesto, el senador precisó que estos recursos deben ser "gastados en un plazo determinado, que vence en diciembre de 2026, y de los cuales creo que no se ha ejecutado ni el 15%. Entonces, si el tema no son las lucas, ¿qué es? Gestión o normativo".

"Genera un clima extraño"

En cuanto a quienes creen que estos roces reducen las posibilidades de Jara en primera vuelta, el vocero de campaña reconoció: "Esta candidatura tiene que hacer frente a muchas cosas, muchos ataques de distinto tipo, y errores no forzados del Gobierno. Creo que esto ciertamente no ayuda, porque genera un clima extraño".

"Una candidata que fue colega de gabinete del ministro Montes, tiene que salir a decirle que si tiene una acusación o preocupación, que la exprese como corresponde, en su integridad, y no en una entrevista que luego sale a aclarar dos veces en menos de 24 horas... Ciertamente genera un ruido", fustigó.

De todos modos, dio algo de margen al estimar que la "presión" sobre el titular de Vivienda, que ha estado al centro de varias controversias durante esta Administración, se presta para una "situación muy delicada, en la que tal vez se cometen errores al hacer declaraciones".

"Ciertamente, Carlos Montes no tiene ninguna animosidad hacia Jeannette Jara ni nada por el estilo, pero estas declaraciones no ayudaron: generan un ruido, nos sacan del foco, nos distraen de lo importante", cerró Lagos Weber.

Se desmarcó de reparos de Jara al BC

Por otro lado, el senador tomó distancia de Jara, quien expresó suspicacia ante la publicación, en plena época electoral, del informe del Banco Central que -entre otras cosas- indica que políticas laborales impulsadas por ella como ministra del Trabajo empujaron el nivel de desempleo actual.

"No lo leo como una intencionalidad de introducirse en la campaña ni generar ruido. Lo que veo es que el Banco Central ha abordado distintos temas, en distintas oportunidades, y en este caso, como cae en año electoral, puede moverse para esos efectos. La verdad, yo trato de no darle esa lectura, y de cuidar nuestra institucionalidad ", puntualizó.

El parlamentario insistió en que "en general, no comparto suspicacias sobre instituciones nuestras".