Parisi: "Me cuesta creer que Chile Vamos sea el próximo conglomerado de Gobierno; va en caída libre"

"Dar canastas de alimentos, bonos, eso es el real populismo", afirmó Franco Parisi, el polémico economista que dio la sorpresa al quedar tercero en la primera vuelta de las presidenciales del 2021, que también criticó a Chile Vamos (Renovación Nacional, UDI y Evópoli) por, según él, desperdiciar sus figuras, junto con afirmar que no ve al conglomerado gobernando el país en 2026.

"Me cuesta creer, independiente del nombre de (Evelyn) Matthei, que Chile Vamos sea el próximo conglomerado de Gobierno", dijo a El Mercurio el fundador del Partido de la Gente (PDG), que dejará nuevamente el país este domingo tras apoyar a los candidatos que buscan un escaño en el Consejo Constitucional.

A su juicio, "Chile Vamos es una alianza que va en caída libre, lamentablemente, y que nunca ha cuidado a sus potenciales cracks".

"Yo creo que el próximo Gobierno será del PDG sí o sí, independiente de que sea con mi nombre en la papeleta u otro", aseguró Parisi.

El líder del PDG, quien no viajó a Chile para los comicios de 2021 e hizo campaña en redes sociales desde su residencia en Estados Unidos, explicó que no le ve "ningún problema" a ser un candidato a distancia, "aunque claramente es mejor estar que no estar".