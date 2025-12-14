Parisi votó y advirtió: "Seremos la peor pesadilla de Jara o Kast" si proponen malas ideas

El excandidato presidencial Franco Parisi emitió su voto en esta segunda vuelta presidencial y advirtió que él y su partido -el PDG- serán "la peor pesadilla para Jeannette Jara o José Antonio Kast", si es que proponen "malas ideas".

El fundador del colectivo sufragó -vestido con una polera deportiva y acompañado de su hermana y diputada electa Zandra Parisi- en el liceo Leonardo Murialdo, ubicado en la comuna de Recoleta.

Allí, dio declaraciones a la prensa y afirmó que no tiene pensado llamar al aspirante ganador esta noche, sino que le enviará un video al día siguiente.

Al ser consultado sobre si será opositor al próximo Gobierno, Parisi contestó: "Claramente, vamos a ser oposición de las malas ideas y, claramente, vamos a abrazar las buenas ideas".

"Si el próximo o la próxima líder de Chile plantea reducir los beneficios sociales, terminar con la Ley 40 Horas o colocar más restricciones a las libertades individuales de las personas, nosotros seremos la peor pesadilla de Jara o de Kast".

"La pésima experiencia que vivimos con un gobierno de extrema izquierda, como el de Boric, la gente del PDG entiende que no tenemos que estar aportando ninguna situación específica. No es bueno para Chile y necesitamos volver a la cordura de la meritocracia, del esfuerzo personal y la prudencia al ser autoridades", sostuvo elexcandidato presidencial.

Al ser consultado si le gustaría incursionar en una eventual candidatura presidencial en 2030, Parisi respondió: "A mí y a como 5.000 personas más en Chile, así que es parte del paquete. Nosotros nos hemos preparado para aquello, pero bueno, Dios dirá y la gente de Chile decidirá en su futuro".

"Ahora, hacer para que todo Chile sea mejor a partir de marzo. El PDG es un aliado de la gente, de la clase media, pero vamos a estar siendo los peores enemigos de la élite política y del



Kaiser: "No estoy buscando ninguna cartera"

Cerca de las 09:30 de la mañana acudió a ejercer su voto el excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien sufragó en el Liceo 7 Luisa Saavedra, en la comuna de Providencia.

Tras emitir su voto, el también diputado se refirió al escenario en que se da la segunda vuelta presidencial y afirmó mantener tensión a la hora de esperar los resultados: "A mí lo que me incomoda es que se converse sobre algo que es facultad exclusiva del futuro Presidente de la República y que tensionaría o estaría presionando al futuro Presidente para tomar una decisión que quizás no sea la que quiera tomar", manifestó.

Kaiser también abordó rumores sobre un posible nombramiento como ministro de Defensa en un eventual gobierno de José Antonio Kast y aclaró que "no hay conversaciones en esa materia y les puedo asegurar que yo cumplo con mi palabra en el sentido de que no iban a haber conversaciones serias hasta después del día de hoy".

"A partir del momento en que tengamos el resultado definitivo podremos hablar, pero yo no estoy buscando una cartera", puntualizó.