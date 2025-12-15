Síguenos:
Tópicos: País | Política | Presidenciales

Sonidista y youtuber explica la clave tras los "micrófonos presidenciales"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"No es el más moderno... es el que nunca falla", contó sobre el famoso Sure SM57.

Sonidista y youtuber explica la clave tras los
 ATON
Las elecciones dejan centenares de anécdotas y detalles que para muchos pasan desapercibidos, como que el Presidente Gabriel Boric en La Moneda y el Presidente electo, José Antonio Kast, en su discurso de triunfo, hablaron ante micrófonos iguales.

Este hecho ya había sido notado por un experto, el sonidista y productor musical Matías Orellana, conocido en redes como Mati Alegría o Alegría Máxima, y quien tiene una larga experiencia trabajando con artistas urbanos y software como Autotune.

También creador de contenido en Youtube, Mati Alegría uso las redes para explicar por qué tantas personalidades dan discursos frente a la misma configuración: un soporte doble, con dos micrófonos Sure SM57.

"No es el micrófono más moderno... es el que nunca falla", contó.

En portada