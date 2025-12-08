Squella defiende "invitación" de Kast a migrantes y afirma que generó un "efecto previo"

A menos de una semana de la elección presidencial, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, abordó la propuesta migratoria de José Antonio Kast, que contempla "invitar" a las personas en situación irregular a abandonar voluntariamente el país.

En conversación con Felipe Kast en Felipe PodKast, aseguró que, pese a la confusión inicial, la medida "ya está generando efectos".

"Buena parte de las personas que esperamos que salgan de Chile va a ser de manera voluntaria", afirmó Squella, quien explicó que la idea se inspiró en la campaña migratoria del presidente estadounidense Donald Trump.

Añadió que, para quienes no opten por irse, propondrán restablecer el "delito de ingreso ilegal al territorio", con penas "lo suficientemente altas" para permitir su detención.

El dirigente detalló que el mecanismo contemplaría otorgar salvoconductos para que los migrantes retornaran a sus países de origen, mencionando particularmente a Venezuela y Colombia. "Cuando José Antonio quizás no salió tan bien al explicarlo, pero decía 'van a pagar su pasaje', en el fondo es lo que está ocurriendo", sostuvo.

Oficialismo pide pronunciamiento de Unicef por dichos de Meza

Paralelamente, continúan las repercusiones por los dichos del diputado republicano José Carlos Meza, quien se abrió a la posibilidad de conmutar penas a reos de edad avanzada o con enfermedades terminales, sin excluir a condenados por delitos sexuales contra menores.

Un grupo de parlamentarios del oficialismo y la DC solicitó a Unicef un pronunciamiento. El diputado Luis Cuello (PC) calificó la propuesta como "aberrante" y criticó que Kast no la condenara: "El candidato se limita a señalar que, si el Congreso aprueba una ley de estas características, la va a aplicar", afirmó.

"Hemos dirigido una comunicación a la representante de Unicef en Chile para que analice estos graves hechos y reafirme la importancia de cumplir con la Convención sobre Derechos del Niño", añadió Cuello.

Durante el fin de semana, José Antonio Kast realizó actividades masivas en Concepción y Antofagasta como parte de la recta final de su campaña. Desde su comando señalaron que el candidato dedicará a prepararse para el debate de Anatel, que se realizará este martes a las 21:00 horas y será el último encuentro entre los postulantes antes de la segunda vuelta presidencial.