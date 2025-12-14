Vallejo: Independientemente del resultado electoral, "el progresismo debe estar unido siempre"

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló este domingo que, independientemente del resultado del balotaje presidencial, "el progresismo debe estar unido siempre".

Durante una vocería de Gobierno, la ministra fue consultada sobre si la centroizquierda mantendrá las coaliciones, a lo que respondió que "la unidad de las ideas (del sector) a fin de poder avanzar, para nosotros siempre va a ser importante".



"Las ideas progresistas tienen que ver justamente con hacer progresar al país: que la economía crezca y llegue la riqueza a todos los territorios, a todas las mesas; que la democracia siempre se fortalezca, que los derechos sociales se consoliden; que el trabajo dignifique", nombró Vallejo.

"Que la educación y la salud progresen, que el modelo de desarrollo sea respetuoso con el medio ambiente... esas son las ideas del progresismo. Entonces, independientemente de la situación y los ciclos electorales, la unidad de esas ideas para poder avanzar para nosotros siempre va a ser importante", enfatizó.