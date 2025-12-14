Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto
Santiago15.9°
Humedad65%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Política | Presidenciales

Vallejo: Independientemente del resultado electoral, "el progresismo debe estar unido siempre"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"La unidad de las ideas (del sector) a fin de poder avanzar, para nosotros siempre va a ser importante", sostuvo la ministra vocera de Gobierno.

Vallejo: Independientemente del resultado electoral,
 ATON
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló este domingo que, independientemente del resultado del balotaje presidencial, "el progresismo debe estar unido siempre".

Durante una vocería de Gobierno, la ministra fue consultada sobre si la centroizquierda mantendrá las coaliciones, a lo que respondió que "la unidad de las ideas (del sector) a fin de poder avanzar, para nosotros siempre va a ser importante".

"Las ideas progresistas tienen que ver justamente con hacer progresar al país: que la economía crezca y llegue la riqueza a todos los territorios, a todas las mesas; que la democracia siempre se fortalezca, que los derechos sociales se consoliden; que el trabajo dignifique", nombró Vallejo.

"Que la educación y la salud progresen, que el modelo de desarrollo sea respetuoso con el medio ambiente... esas son las ideas del progresismo. Entonces, independientemente de la situación y los ciclos electorales, la unidad de esas ideas para poder avanzar para nosotros siempre va a ser importante", enfatizó.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada