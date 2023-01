A medio siglo del golpe, senadora Pascual llama a "sanar la herida institucional y democrática"

La senadora comunista Claudia Pascual dijo esperar que la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, en septiembre próximo, sirvan a Chile para "sanar la herida institucional" que provocó el quiebre democrático.

Entrevista en el programa "Profundidad de Campos", de TV Senado, la exministra estimó que este medio siglo desde el derrocamieno de Salvador Allende encuentra a nuestro país "sin verdad plena ni justicia adecuada", y con "una profunda herida que le cuesta cerrar".

Cuestionó, en este sentido, a quienes sostienen "que hay un quehacer del Gobierno de la Unidad Popular, de Salvador Allende, que justifica el golpe militar".

"Tengo una lectura total y absolutamente distinta y creo que, como país, no podemos relativizar aquello: los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, no con quiebres institucionales profundos", afirmó.

Para el hito indicado, "buscaría no relativizar los derechos humanos, el golpe de Estado, pero, al mismo tiempo, (quisiera) hacer un llamado a que busquemos la verdad plena que nos falta, la justicia plena que nos falta, pero también caminemos hacia un futuro donde podamos sanar esta herida institucional, democrática".

Dicho avance "no solo implica cambiar la Constitución del dictador, sino generar nuevos pactos sociales, políticos, culturales de relación entre los chilenos y las chilenas", reflexionó.

"LA VEHEMENCIA NO PUEDE CAER EN LA DESCALIFICACIÓN"

Pascual comentó que existe una agresividad palpable hacia las víctimas de violaciones a los derechos humanos, que "pucha que es fácil encontrarla en una reunión de la juntas de vecinos, o en una pelea en el almacén del barrio".

"La vehemencia no puede caer en la descalificación, en la anulación del otro o la otra... Eso era de la dictadura, que promovió ideas del aniquilamiento no sólo del pensamiento, sino que de la existencia física de las personas. Yo no creo en una sociedad que crea en el aniquilamiento de la existencia física de las personas, por más distinto que piensen a mí", sentenció la también exconcejal de Santiago.