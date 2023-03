"Esta es una nueva revictimización, en la cual muchas veces he querido no haber vivido, he querido no recordarla", dijo entre lágrimas la senadora Fabiola Campillai luego de que, en la Cámara Alta, parlamentarios de oposición y oficialismo condenaran el comentario que lanzó ayer la diputada María Luisa Cordero, quien dijo: "La señora Campillai se descubrió que ve. Se acuerda que yo le dije que ella votó y le achuntó en el hoyo de la urna, porque ella tiene un ojo bueno. Ella no es totalmente ciega".

