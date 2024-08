Ubilla: Chadwick pagó de su bolsillo la defensa realizada por Hermosilla

El exsubsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, confirmó en Cooperativa que el exministro Andrés Chadwick pagó "de su bolsillo" la defensa realizada por el cuestionado Luis Hermosilla y valoró que las instituciones funcionen en el marco del caso Audios.

En El Primer Café, Ubilla destacó que "nuestras instituciones están funcionando, hemos estado cuatro días con un Ministerio Público activo, presentando su visión del caso audios, con referencias directas a autores relevantes del mundo político o económico".

"Hay dos declaraciones públicas que son muy importantes, una fue del abogado del Presidente Piñera, Juan Domingo Acosta, y la otra es de Sebastián Sichel, que coinciden, con distintas palabras, que ellos salen nombrados o el Presidente sale nombrado en los WhatsApp y que no hay una relación con Hermosilla", destacó.

La exautoridad recordó que "el abogado del Presidente nunca fue Hermosilla, fue Juan Domingo Acosta y otros más (...) el rol que tenía Hermosilla en el gobierno tenía que ver con las causas de la violencia en el sur de Chile y después de eso, cuando el ministro (Chadwick) sale, ahí él asume un rol en la defensa de la acusación constitucional".

"Tengo entendido que Luis Hermosilla dijo que él (Chadwick) lo había financiado", precisó sobre el dinero usado para defender al exministro.

Ubilla añadió que "me sorprendió el contenido de los WhatsApp y ratifico que esa sorpresa no solo fue mía, (también fue) en el caso de Juan Domingo Acosta o de Sebastián Sichel".

Por su parte, Eolo Díaz-Tendero, director de Horizonte Ciudadano, sostuvo que "la sensación de impunidad es algo que no se puede sostener y en este caso en particular me parece que no tiene que ver solo con el requerimiento de que se conozca el proceso, sino que se juega con que ese proceso llegue a fin y genere sensación de justicia, tiene que ver con las penas que se aplican y si están relacionada con la gravedad, no solo judicial, sino que también de opinión pública que ha tenido este caso".

"En este caso en particular el proceso no puede demorar cinco años, tiene que ser algo mucho más directo, donde la sensación de que las culpas se disuelven no quede establecida en la ciudadanía", aseveró.