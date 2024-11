Winter dijo haber sufrido acoso similar al que abogado reveló contra Boric

El diputado Gonzalo Winter, miembro del Frente Amplio, abordó este martes, en El Primer Café, la denuncia por presunto "acoso sexual" y "difusión de registros de imágenes privadas" contra el Presidente Gabriel Boric.

Previamente, en conferencia de prensa, el abogado del Mandatario, Jonatan Valenzuela Saldías, negó que los hechos denunciados ocurrieran y aseguró que el Jefe de Estado fue víctima del asedio de la misma persona que luego presentó la demanda.

El legista sostuvo que entre julio de 2013 y julio de 2014, el hoy Presidente fue "víctima de un acoso sistemático -vía correo electrónico- por parte de una mujer mayor de edad que conoció en el contexto de su práctica profesional en Punta Arenas".

Boric recibió hasta 25 e-mails provenientes de distintas direcciones enviados por la misma persona.

Consultado por este tema, Winter señaló que "he estado viendo los correos y yo he sido víctima de situaciones de estas características, en distintas intensidades, y es un tema que yo creo que está un tanto silenciado en nuestra sociedad y que es muy jodido de analizar. Para mí, por lo que se puede alcanzar a ver de los correos, todo indica que el Presidente fue víctima de una situación de acoso".

El diputado afirmó que "cuando uno recibe correos todos los días o día por medio de una persona a la cual uno no le contesta los correos y en donde entre medio amenaza con quitarse la vida y cosas por el estilo, es una situación muy compleja de administrar y no es ni graciosa ni cómoda ni fácil como para tirarla como lo escucho hoy día en la televisión, que decían: 'Bueno, es una mujer enamorada, a quién se le puede juzgar por sus sentimientos'. No pues, constituye una situación de acoso".

"A mí me pasó que iba a mi trabajo a visitarme, a verme. Entonces, es acoso, independiente de la virulencia o del contenido sexualmente explícito de los correos", enfatizó.

Isidro Solís: "La denuncia es afortunadamente más concreta y va a ser súper fácil de probar"

A su turno en El Primer Café, el vicepresidente de Amarillos, Isidro Solís, recomendó "prudencia" para analizar el "episodio bastante confuso" que involucra al Presidente Boric, aunque sí dijo que, preliminarmente, el caso "parece más 'Bebé Reno'".

El exministro de Justicia afirmó que "la denuncia (de la mujer contra el Mandatario) no es respecto de haber sufrido o no haber sufrido un acoso; la denuncia es afortunadamente más concreta y va a ser súper fácil de probar y, por lo tanto, que la Fiscalía haga muy rápido su investigación y nos entregue un veredicto".