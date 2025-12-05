Aguinaldo de Navidad 2025: ¿Cuánto es y quiénes lo reciben?

Con la llegada de diciembre, muchas familias comienzan a planificar los gastos de Navidad y Año Nuevo, entre compras, celebraciones y reuniones. En medio de ese escenario, también aparece un apoyo económico esperado por parte de algunos grupos.

Se trata del Aguinaldo de Navidad, un beneficio que permite contar con un aporte adicional en este periodo, y que se entrega de manera automática junto a la pensión de diciembre para quienes cumplan los requisitos establecidos.

Respecto a la fecha de pago, dependerá del calendario que tenga cada beneficiario. La información se puede consultar en la plataforma de ChileAtiende, donde solo se necesita ingresar el RUT para conocer el día exacto de depósito o cobro presencial.

En cuanto a los montos, el IPS informó que el aguinaldo base será de $29.055. A esto se suma un incremento de hasta $16.415 por cada carga familiar acreditada al 30 de noviembre de este año.

Los requisitos para recibir el aguinaldo se mantienen en línea con años anteriores. Podrán acceder quienes tengan pensiones provenientes de las siguientes instituciones o legislaciones hasta el 30 de noviembre de 2025:

Del Instituto de Previsión Social (IPS) : Pensión Garantizada Universal (PGU) o Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).

: Pensión Garantizada Universal (PGU) o Básica Solidaria de Invalidez (PBSI). De una ex caja de previsión o ex Servicio de Seguro Social.

Por un accidente del trabajo (Ley N°16.744), a cargo de una mutualidad de empleadores o del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).

(Ley N°16.744), a cargo de una mutualidad de empleadores o del Instituto de Seguridad Laboral (ISL). De reparación: Ley N°19.123 (Rettig) y Ley N°19.992 (Valech).

De una AFP o compañía de seguro con garantía estatal, o Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez).

(de Vejez o de Invalidez). De la Dirección de carabineros de Chile (Dipreca) o de la Caja de previsión de la Defensa Nacional (Capredena).

Del Subsidio por Discapacidad.

De la indemnización compensatoria especial para la industria del carbón (artículo 11 de la Ley N°19.129).

Para los trabajadores del sector público, el aguinaldo también se entregará a quienes cumplan con las condiciones vigentes: Desempeñar cargos de planta o a contrata al 1 de diciembre de 2025 en establecimientos educacionales estatales, municipalidades, hospitales públicos, ministerios u otros servicios del Estado.

Cabe destacar que quienes ingresen después del 1 de diciembre no recibirán el beneficio.

En el caso de los trabajadores del sector privado, el aguinaldo no es obligatorio. Sin embargo, debe entregarse cuando esté contemplado en el contrato de trabajo o exista un contrato o convenio colectivo donde el aguinaldo esté incorporado como cláusula.