El Presidente Gabriel Boric defendió el trabajo realizado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, en materia de seguridad y aseguró que se ha logrado "encausar" la crisis de delincuencia con la que asumieron.

En el marco de su última actividad en Illapel, el Mandatario dijo que "la pega que hace la ministra del Interior (...) ir al Parlamento permanentemente a defender la agenda de seguridad cuando nos están diciendo que acá no se está haciendo nada. No es cierto que no se está haciendo nada, no es cierto, me consta el tremendo trabajo que ha hecho la ministra del Interior para poder sacar adelante esta agenda".

"De verdad lo destaco, porque asumimos el país con una crisis en materia de delincuencia que en un momento parecía desbordante y creo que hemos logrado encausarla", añadió.

Boric también se refirió al hallazgo de osamentas en dos puntos de Santiago, indicando que el ministro de Justicia, Luis Cordero, se reunió con agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, y llamó a esperar avances en la investigación antes de especular sobre el origen de los restos.