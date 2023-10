Parlamentarios objetan gestión en seguridad de la ministra Tohá

Al cierre de una compleja semana para la ministra del Interior, Carolina Tohá, marcada por difíciles discusiones legislativas en materia de seguridad, su gestión ha despertado críticas tanto en la oposición como en el oficialismo.

Mientras que la jefa de gabinete acompaña al Presidente Gabriel Boric en el último día de su gira por Coquimbo, el diputado Luis Cuello, jefe de la bancada del PC, planteó que "si uno evalúa el avance de la agenda de seguridad, me parece que tiene algunas debilidades, que se ve en usurpaciones. Hay que evaluarla en su mérito".

"El Gobierno debe considerar también cuál es la correlación de fuerzas en el Congreso, y eso implica aceptar el riesgo de que las propuestas originales que se tramitan en la agenda de seguridad pueden sufrir modificaciones importantes, que pueden servir a los objetivos de la derecha", advirtió.

Para el senador RN Manuel José Ossandón, afirmó que "el problema que ha tenido la ministra Tohá es combatir con la presión interna del Partido Comunista y del Frente Amplio, cosa que la ministra (Camila) Vallejo no ha tenido", aludiendo al "blindaje" a la vocera que algunos acusaron también esta semana.

Según el opositor, es por ello que la jefa de gabinete "tiene que muchas veces defender lo indefendible: ella fue la que hizo el proyecto de penalizar a las personas que anduvieran con bencina en una manifestación, pero yo fui testigo de cómo tuvo una tremenda oposición del Frente Amplio y el Partido Comunista. Y al final empiezan a ablandar las medidas con resultados muy malos".

"Tiene un problema; tiene un jefe que piensa distinto", agregó, refiriéndose al Mandatario.

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DESTACA RESULTADOS DE TOHÁ

También participa en las actividades de Boric el presidente de la Cámara Baja, Ricardo Cifuentes (DC), quien sostuvo que "hay diputados de la derecha, de la oposición, que me han hecho presente las dificultades que han enfrentado con la ministra del Interior, básicamente por la discusión que se genera en la Sala a la hora de presentar y defender los proyectos".

No obstante, "creo que hasta ahora lo ha hecho relativamente bien. (El cargo) no es fácil, no es agradable para nadie y genera mucha irritación. Lo importante es llegar a resultados y creo que ella, con todas las dificultades que ha tenido, ha ido logrando sacar algunos proyectos, que hasta hace muy poco tiempo nadie pensaba que podían ser ley", relevó el diputado.

Dado que este debate ha tomado un cariz presidencial, pues tanto Tohá como Vallejo suenan como cartas del oficialismo a la próxima elección, Cifuentes estimó la jefa de gabinete logra sacar adelante la agenda de seguridad, quedaría más fortalecida para una eventual candidatura.