Luis Pardo: Anuncio de acusación contra Boric "muestra desorden" en Chile Vamos

El director ejecutivo del Instituto Libertad, el exdiputado Luis Pardo (Renovación Nacional), dijo este martes, en El Primer Café, que la acusación constitucional anunciada en la víspera por la bancada de la colectividad en contra del Presidente Gabriel Boric fue una decisión "imprevista" y "un error".

"Me parece que la acusación era un error, equivocada. Me parece muy acertada la reacción de la directiva de RN de pedirle a los diputados que reconsideraran su intención de presentar una acusación", señaló el otrora parlamentario, que admitió que el episodio "muestra un desorden" en las filas de Chile Vamos.

En su opinión, la intervención del presidente de RN, el senador Rodrigo Galilea, fue "valiente" y espera que esta acción ayude a ordenar la situación.

Aseguró, además, que no se deben repetir los errores del pasado, enfatizó la importancia de que la oposición se articule y converse antes de tomar acciones como un libelo, y afirmó que es necesario buscar una "generosidad mayor que buscar el lucimiento inmediato de acuerdo a las contingencia".

"No porque (el actual oficialismo) lo haya hecho en la forma en que se hizo durante el Gobierno del Presidente Piñera, las acusaciones de forma irresponsable y tremendamente dañinas durante la pandemia y durante el periodo que vivimos de inestabilidad con la violencia, vamos a repetir nosotros los mismos errores, independientemente de que hay méritos", apuntó Pardo.

"Aquí no hay una operación, como se ha dicho, de buscar distraer nada, sino que simplemente fue una decisión a partir de una minuta jurídica bastante bien elaborada, por eso reitero que puede que haya méritos, lo que no significa que sea la oportunidad ni el momento de hacerlo, y espero que obviamente se produzca ese diálogo y esa conversación interna para encauzar todo esto en buena forma", agregó.

De todos modos, Pardo indicó que la bancada de RN apoyará la acusación constitucional que presentó ayer el Partido Republicano contra la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD).

"ES UNA VUELTA DE MANO", DICEN EN DEMÓCRATAS

También en El Primer Café, la diputada Joanna Pérez (Demócratas) también criticó la acusación anunciada por sus pares de RN y lamentó que "la clase política no está a la altura de lo que Chile necesita, y la oposición tampoco, porque no dialoga, no conversa, no se pone de acuerdo".

"Perfectamente, la ciudadanía entiende hoy día que se haga una acusación constitucional, por ejemplo, con la ministra Tohá, porque efectivamente hay no aplicación de leyes y otras, pero hoy día ya instalar al Presidente y hacer el mismo juego que hacían quienes gobiernan cuando estuvo el anterior Gobierno, creo que es lamentable", aseveró la exdemocratacristiana.

"Es una vuelta de mano de lo que pasó en el Gobierno pasado", sugirió.