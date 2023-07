"No tengo nada que decirle, me preocupa más la gente", expresó el Presidente Gabriel Boric, a su llegada a la Región del Biobío, tras ser consultado por la carta que Sebastián Piñera, su antecesor, envió a un diario, donde acusó que el Gobierno actual "llegó al poder a costa de promesas que hoy no puede cumplir". Sobre el hecho de que el exmandatario haya hablado a través de la prensa y no mediante un diálogo directo, Boric acotó: "Eso lo juzgará la historia". Sentenció que "debiésemos estar más preocupados de las personas que han sufrido y lo pasan mal que de andar peleando por la prensa (…) ni con expresidente ni otras personas".

