Diosdado Cabello dijo que Venezuela recibirá "con los brazos abiertos" a los expulsados de Chile

El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, señaló este lunes que el triunfo de José Antonio Kast en Chile es responsabilidad de Gabriel Boric por haber gobernado "en la tibieza".

"Por todo esto hay que darle gracias al actual Presidente. Es responsable... cuando usted quiere gobernar en la tibieza, cuando usted no quiere entender quién lo eligió, sino que quiere gobernar para las élites, ocurren estas cosas", señaló Cabello en la rueda de prensa semanal del PSUV, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión.

Consultado sobre si Kast decidiera expulsar a los migrantes venezolanos de Chile, el "número dos" de la dictadura chavista señaló que serán recibidos "con los brazos abiertos".

No descartó que el Presidente electo lleve adelante esta política porque -filosofó- debe hacer caso a su "amo", Donald Trump.

"¿Que quieren expulsar a los venezolanos? Bueno, ésa es la orden allá (Estados Unidos), su amo hace lo mismo... Tiene que hacer lo mismo. porque si no se raya (queda expuesto), y además, éste, seguramente, le va a poner su toque personal", agregó.

Sheinbaum sugiere "momento de reflexión" al progresismo

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó este lunes las "elecciones democráticas" en Chile, aunque advirtió que imponen un "momento de reflexión" para el progresismo latinoamericano.

"Creo que es un momento de reflexión para los movimientos progresistas en América Latina de por qué se dan estas circunstancias. Yo creo que esto no se va a dar en México, porque hay mucho apoyo popular al Gobierno, porque estamos cumpliendo (...) Hay resultados, como la disminución de la pobreza y de las desigualdades", dijo.

Sobre el triunfo de Kast, que contó con un amplio margen de 16 puntos sobre Jeannette Jara, Sheinbaum dijo que prefiere que haya "más gobiernos cercanos al pueblo", pero respeta la decisión del pueblo chileno.

"En el caso de Chile fue una votación democrática, el pueblo de Chile eligió quién quiere que lo gobierne", destacó la mandataria mexicana.