En la "Moneda chica": Presidente electo se reunirá con partidos para comenzar a delinear equipos

El Presidente electo, José Antonio Kast, liderará durante la tarde de este lunes una reunión con representantes de los partidos que lo apoyaron durante la campaña, oportunidad en la que se espera se comience a delinear su futuro gabinete.

Al encuentro, que se llevará a cabo en la "Moneda chica" en Las Condes, ya llegaron Ximena Rincón (Demócratas), Isidro Solís (Amarillos), representantes del Partido Nacional Libertario, el Partido Social Cristiano, y militantes de Chile Vamos como Álvaro Bellolio.

Carlos Maldonado, secretario general de Demócratas, sostuvo que "el Presidente electo ha tenido la gentileza de invitarnos a los presidentes y secretarios generales de los partidos que le apoyamos. Venimos con la mejor disposición a escucharlo y también a entregar nuestras visiones para tratar de construir lo que a todos nos interesa, que es el éxito de su gobierno, porque el éxito de su gobierno será el éxito de Chile".

"Ese es el espíritu que nos anima y la voluntad con que venimos a esta invitación que nos han hecho. El Presidente electo decidirá a quien estima él que es prudente pedirle colaboración, es de mal gusto andar ofreciéndose o negándose, la verdad es que eso corresponde a una decisión del Presidente electo", precisó, al ser consultado sobre un posible ministerio.

La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, destacó que "es una gran responsabilidad de prepararse con los mejores y seguir buscando a las mejores personas para que tengamos un muy buen gobierno de José Antonio y tengamos más seguridad, crecimiento económico y que las urgencias sociales estén en primera línea para las personas".

"La principal preocupación es la seguridad, hoy día no podemos seguir improvisando en materia de seguridad y por eso hay un gran equipo trabajando hace mucho tiempo, en todo lo que tiene que ver con crecimiento económico, mejoras para la inversión, para poder generar mejores ingresos al erario público y así poder tener para dar soluciones a las urgencias sociales (...) en educación, vivienda y salud, que no podemos seguir permitiendo que más chilenos mueran en las listas de espera", agregó.

Por su parte, el presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, adelantó su disposición de "poder incorporarnos, aportar en ideas y en gente, en territorios, porque queremos que a Chile le vaya muy bien. Hablar de nombres todavía es prematuro, tenemos gente que está capacitada en los temas que son propios de los desafíos del gobierno de José Antonio Kast".