Kast tras cita con Boric: "Este gobierno de emergencia debe reflejarse en unidad nacional"

Luego de su encuentro con el Presidente Gabriel Boric, el mandatario electo, José Antonio Kast, prometió que durante su "gobierno de emergencia" requerirá de la unidad política y aseguró que su administración será "mucho más amplia".

"Este Gobierno de emergencia tiene que verse reflejado en un Gobierno de unidad nacional en los temas prioritarios y en eso yo creo que todos vamos a estar de acuerdo", aseguró desde La Moneda.

En esa línea remarcó que "yo creo que todos vamos a estar de acuerdo, que hay ciertas situaciones que nos afectan transversalmente en temas de seguridad, en temas de salud, en temas de educación, en temas de vivienda, que requieren políticas de Estado".

El presidente electo reiteró que su administración buscará ir más allá de las fronteras de su propia colectividad política, prometiendo anuncios y "gratas sorpresas" en las próximas semanas.

"Este no es el Gobierno de una persona, no es el gobierno de un partido político, sino que va a ser un gobierno mucho más amplio para poder lograr entendimiento en aquellos temas fundamentales", añadió.

"Conversación personal muy importante"

Kast valoró el tiempo dedicado por el actual Jefe de Estado, mencionando que tuvieron una "conversación personal muy importante" que le permitió interiorizarse sobre el funcionamiento estatal y las "situaciones más complejas" que deberán abordar para cuidar la institucionalidad.

Kast destacó que Boric le manifestó "la voluntad de poder colaborar con todo lo posible una vez que ya se vayan conociendo quiénes podrían ser parte del equipo del próximo gobierno. Estoy hablando de los que sean designados en las distintas carteras. A partir de ese momento, podrá haber un diálogo".