Meloni felicita a su amigo Kast por su "gran éxito" tras el triunfo en las elecciones
"Italia y Chile son naciones amigas y estoy segura de que nuestras relaciones bilaterales se fortalecerán aún más", afirmó la primera ministra.
La primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, felicitó este lunes a su "amigo" José Antonio Kast, por el "gran éxito" obtenido en la segunda vuelta presidencial en Chile.
"Felicito a mi amigo José Antonio Kast por el gran éxito obtenido en las elecciones presidenciales de Chile", escribió Meloni en su cuenta de X junto a una foto de ambos.
Y añadió: "Italia y Chile son naciones amigas y estoy segura de que nuestras relaciones bilaterales se fortalecerán aún más".
En concreto, la jefa del Gobierno italiano señaló la cooperación económica y la lucha contra la inmigración irregular como puntos de trabajo común.
Mi congratulo con l’amico @joseantoniokast per il grande successo ottenuto alle elezioni presidenziali del Cile.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) December 15, 2025
Italia e Cile sono nazioni amiche e sono certa che le nostre relazioni bilaterali diventeranno ancora più forti, a partire da temi come la cooperazione economica e il… pic.twitter.com/9hPN0c3CrQ
Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales chilenas tras imponerse por amplio margen a la candidata de izquierda Jeannette Jara, exministra de Trabajo del actual presidente, Gabriel Boric.
Según los datos del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado obtuvo el 58,18 % de los votos frente al 41,82 % de Jara.
Tanto Kast como Meloni participan con frecuencia en distintos foros internacionales de ultraderecha que se celebran por el mundo, como la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés), y habían mantenido reuniones en Roma antes de que Meloni llegase al poder en 2022.
El último encuentro entre ambos tuvo lugar en septiembre en Roma y, posteriormente, mantuvieron contactos en noviembre en los que analizaron posibles vías de cooperación entre Chile e Italia ante una eventual victoria de Kast en la segunda vuelta.