Aprueban primer proyecto de amoníaco verde a gran escala del país en Mejillones

Con 11 votos a favor y cero en contra, la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Antofagasta entregó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) al Proyecto Volta, que corresponde a la primera planta de amoníaco verde a escala industrial del país, impulsado por la compañía Mejillones Ammonia Energy (MAE) y el empresario estadounidense James Calaway, en Mejillones.

La aprobación de este proyecto, que cuenta con una inversión de 2.500 millones de dólares, se convierte en un hito para la descarbonización y la nueva economía energética del país.

"Esta luz verde al proyecto Volta consolida a Antofagasta como la capital energética del país y es el paso que necesitábamos para concretar nuestra Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, conectando nuestra matriz solar con las grandes demandas del mundo", señaló la seremi de Energía, Dafne Pino.

Se estima que, la planta, tendrá una producción nominal de amoníaco de 620 mil toneladas al año, la que a plena capacidad, evitará la emisión de más de un millón de toneladas de dióxido de carbono en el mismo periodo de tiempo, generando durante la construcción, 1.700 puestos de trabajo, y en operación, alrededor de 500, directos e indirectos.

Un aspecto clave del proyecto es su solución hídrica, ya que la planta reutilizará todas las aguas residuales de Mejillones que actualmente se desechan en el mar, aportando a la calidad ambiental de la bahía.

La construcción está programada para comenzar en 2027, proyectando su producción comercial en 2029, planta que operará con energía proveniente de una planta solar fotovoltaica.