Carabineros incautó más de cuatro toneladas de droga en sector fronterizo de Antofagasta

Carabineros incautó más de cuatro toneladas de diversas drogas, avaluadas en casi 5.000 millones de pesos en dos procedimientos realizados en San Pedro de Atacama y Ascotán, en el interior de la Región de Antofagasta, donde hubo persecución y disparos.

"Estamos hablando en estos dos procedimientos de más de cuatro toneladas de marihuana, tenemos 366 kilos de pasta base de cocaína y 74 litros de ketamina, que se encontraban en un total de 745 frascos, proveniente de Perú", señaló el general Cristián Montre, jefe de la zona de Carabineros.

Respecto a los procedimientos, el primero se efectuó en San Pedro de Atacama, donde tras la alerta de un camión que ingresó al país por un camino clandestino se generó un patrullaje por el sector, que permitió hallar el vehículo abandonado y con más de 3,4 kilos de marihuana, más de 366 kilos de pasta base y 700 frascos con 70 litros de ketamina.

El segundo fue en el sector del Retén Ascotán, donde se inicio la persecución de un furgón que ingresó por un paso no habilitado, el que al evadir un control intentó atropellar a los Carabineros, generándose una persecución por más de 30 kilómetros, hasta que volcaron hacia la pampa.

Los dos ocupantes del vehículo huyeron, y Carabineros inició un seguimiento a pie que les permitió capturar al conductor del vehículo, el otro sujeto huyó.

El vehículo transportaba 538 kilos de marihuana y 49 frascos con casi cinco litros de ketamina, por lo que el conductor detenido, de nacionalidad boliviana, fue formalizado y quedó en prisión preventiva, fijando el Tribunal para la investigación un plazo de 110 días.