Familia de profesora que se suicidó querellará al alcalde de Antofagasta

El equipo jurídico de la familia de Katherine Yoma, profesora de inglés que se suicidó tras denunciar agresiones y amenazas en la Escuela D-68 José Papic, presentará una querella contra el alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez.

La acción legal, a ser ingresada el lunes 1 de abril en el Juzgado de Garantía de esa ciudad, acusa al jefe comunal de difundir documentación calificada como sensible, lo cual "se agrava considerando su calidad de funcionario público", según la declaración pública que los abogados emitieron este miércoles.

El escrito complementa que el alcalde ha utilizado las redes sociales "con el único objeto de establecer una serie de 'verdades' que a la fecha no han sido esclarecidas bajo ninguna investigación judicial o administrativa que pudiese determinar responsabilidad legal alguna", lo cual a su juicio, "minimiza las situaciones vivenciadas por ella".

Con todo, la querella "buscará establecer un parámetro sobre las limitaciones de las autoridades para el ejercicio de sus funciones, lo que el Sr. Alcalde pareciese no comprender, en atención a las constantes faltas de respeto cometidas en contra de funcionarios municipales, sus propios pares del Concejo Municipal y toda la comunidad Antofagastina".

En el intertanto, llaman al jefe comunal a que "se abstenga de realizar nuevas acciones que mancillen la memoria de Katherine, como lo son las constantes insinuaciones sobre posibles motivaciones políticas ante las manifestaciones o acciones que se han realizado en apoyo hacia nuestros representados".

VELÁSQUEZ SE DEFIENDE: "HE SIDO SÚPER CAUTELOSO"

Consultado sobre la querella, Velásquez dijo no estar informado al respecto, aunque el equipo jurídico del municipio, así como otros abogados, ya lo asesoran en este caso.

Al mismo tiempo, aseguró que se limitó a exhibir parámetros de la Superintendencia de Educación y de la Mutual de Seguridad, quienes se hicieron cargo de la denuncia de la docente: "Los documentos que expusimos no muestran nada médico, no muestran las patologías de la fallecida profesora, no expusimos informes médicos ni nada, he sido súper cauteloso".

"Solamente (mostré) las resoluciones que dicen que no iba a lugar lo que ella solicitaba. No puedo exponer todo lo que me mandan: me han mandado un sinfín de cosas, todo el mundo opina", cerró el jefe comunal, que ha sido ampliamente criticado desde que se destapó el caso a principios de marzo.

Por otro lado, este jueves será formalizado el padre de la alumna que amenazó a la profesora y rompió su teléfono celular.