Municipalidad de Antofagasta denunció pagos por licencias de conducir fraudulentas

Una denuncia formal en la Fiscalía interpuso la Municipalidad de Antofagasta, para que se investigue una serie de irregulares detectadas en la tramitación de algunas licencias de conducir, las que acusa están asociadas a un presuntos pagos extra de dinero y podrían constituir algún delito.

"La denuncia se basa en la denuncia de contribuyentes que han declarado el pago de dinero por obtener este documento. Se acompañan antecedentes de una investigación interna e información y medios de prueba entregada por usuarios", señaló el director de Tránsito, Rodrigo Muñoz.

El alcalde subrogante de Antofagasta, Rafel Castro, se refirió a las acciones del municipio ante estas anomalías, como la instrucción de un sumario administrativo que puede esclarecer lo sucedido y establecer eventuales responsabilidades administrativas.

"Esperamos que el resultados de la investigación, tanto penal como administrativa, rinda frutos lo antes posible", indicó Castro, quien agregó que la actual administración municipal no tolerará irregularidades, ni faltas a la probidad.