Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago15.9°
Humedad79%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de Antofagasta
Tópicos: País | Región de Antofagasta

Municipalidad de Antofagasta denunció pagos por licencias de conducir fraudulentas

Publicado:
| Periodista Digital:Dayane Márquez Calle

Una investigación interna tras detectar anomalías en la tramitación de algunas licencias de conducir arrojó irregularidades que podrían significar delito.

Municipalidad de Antofagasta denunció pagos por licencias de conducir fraudulentas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Una denuncia formal en la Fiscalía interpuso la Municipalidad de Antofagasta, para que se investigue una serie de irregulares detectadas en la tramitación de algunas licencias de conducir, las que acusa están asociadas a un presuntos pagos extra de dinero y podrían constituir algún delito.

"La denuncia se basa en la denuncia de contribuyentes que han declarado el pago de dinero por obtener este documento. Se acompañan antecedentes de una investigación interna e información y medios de prueba entregada por usuarios", señaló el director de Tránsito, Rodrigo Muñoz.

El alcalde subrogante de Antofagasta, Rafel Castro, se refirió a las acciones del municipio ante estas anomalías, como la instrucción de un sumario administrativo que puede esclarecer lo sucedido y establecer eventuales responsabilidades administrativas.

"Esperamos que el resultados de la investigación, tanto penal como administrativa, rinda frutos lo antes posible", indicó Castro, quien agregó que la actual administración municipal no tolerará irregularidades, ni faltas a la probidad.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada