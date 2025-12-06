Tocopilla: Persecución por contrabando de cigarrillos dejó adulto mayor en riesgo vital

Más de 300.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando, cuyo valor asciende a 900 millones de pesos, fueron incautadas por Carabineros en Tocopilla, Región de Antofagasta, en un procedimiento que este viernes incluyó una persecución que terminó con una violenta colisión y un adulto mayor en riesgo vital.

El general Cristian Montre Soto, jefe de la Zona de Carabineros Antofagasta, detalló que el operativo se inició cuando efectivos policiales divisaron "una camioneta que sale desde un galpón, la cual transportaba una cantidad importante de pacas de cigarrillos de contrabando. Se genera un seguimiento, este conductor no se detiene, lo enfrentamos haciendo un despliegue y se produce una colisión con un segundo conductor de 68 años, que lo tiene en estos momentos en riesgo vital, hospitalizado en el Hospital Regional".

Además del millonario cargamento, se recuperaron dos camionetas robadas, binoculares, equipos radiales e inhibidores de señal. También se concretó la detención de un involucrado, un hombre chileno con antecedentes penales queserá puesto a disposición de la justicia en las próximas horas.