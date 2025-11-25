Síguenos:
"Daño ambiental severo": Los trabajos de Conaf tras derrame de aceite de soya en Lago Chungará

El director de Conaf en la Región de Arica y Parinacota, Lino Antezana, comentó en Lo que Queda del Día los trabajos que se realizan para limpiar el lago Chungará tras un masivo derrame de aceite de soya en el sector, que supera los tres mil litros.

Antezana calificó lo ocurrido como un "daño ambiental severo" y manifestó su preocupación por la situación a largo plazo, una vez que empiecen las lluvias en el sector.

