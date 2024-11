Gremios preocupados por seguidilla de atentados incendiarios en La Araucanía

Gremios de La Araucanía han manifestado su preocupación luego que se registraran tres ataques incendiarios durante la última semana, en las comunas de Lautaro, Carahue y Victoria.

René Muñoz, presidente de la Asociación de Contratistas Forestales, dijo que "nos preocupa lo que ocurre ya hace 27 años en la Región de La Araucanía. Tenemos un claro ejemplo de que el estado de derecho no funciona y cuando no tenemos instituciones con convicciones respecto de la situación que se está planteando, estamos como estamos. Nos preocupa que las autoridades no miren a largo plazo".