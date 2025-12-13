La respuesta de Sernageomin a la Contraloría por monitoreo del volcán Villarrica

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) respondió al informe de auditoría de la Contraloría Regional de La Araucanía al monitoreo del volcán Villarrica, considerado uno de los más activos de Sudamérica.

En concreto, el ente contralor evidenció una "serie de deficiencias en el monitoreo volcánico y en la gestión de riesgo", por lo que catalogó de "débil" el monitoreo del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (Ovdas) en Temuco; infraestructura dependiente del órgano.

Frente a lo anterior, el Sernageomin emitió un comunicado este sábado, mediante el cual asegura que el volcán Villarrica "es el macizo volcánico con mayor nivel de instrumentación entre todos los sistemas actualmente vigilados en el país".

"Su red de vigilancia está integrada por más de 30 equipos operativos (sísmicos, geodésicos y geoquímicos), junto con una infraestructura de telecomunicaciones que asegura la transmisión continua de datos en tiempo real. Este sistema se refuerza mediante el análisis de imágenes y datos satelitales, herramientas que permiten caracterizar con precisión su actividad superficial las 24 horas del día, los siete días de la semana. La capacidad técnica de monitoreo y la emisión de alertas tempranas no están, ni han estado, comprometidas", sostuvo.

Director nacional (s) de Sernageomin, Mauricio Lorca, en relación con informe de Contraloría, enfatiza que el monitoreo del Volcán Villarrica es estable y confiable y que el servicio cuenta con más de 30 equipos operativos y en línea para su vigilancia 24/7. 🌋 pic.twitter.com/oId2QJ1mOd — Sernageomin (@sernageomincl) December 13, 2025

Asimismo, planteó que dicha plataforma se supervisa en forma permanente por parte de procesionales especializados, asegurando un "seguimiento sólido y la emisión oportuna de alertas ante cualquier variación relevante en el comportamiento del volcán".

Por otro lado, también aclaró la presencia de 597 equipos de monitoreo sin uso en la bodega del Ovdas, explicando que el 85% "corresponde a componentes críticos de recambio (stock necesario para asegurar la continuidad ante fallas), material destinado a labores de mantención operativa de la red instrumental o en proceso de baja".

En tanto, el 15% se compone de sensores complementarios que, "si bien aportan información adicional, no forman parte de la red primaria de monitoreo".

Dicho esto, la repartición resaltó que durante este 2025 se dio inicio a un proceso de modernización y fortalecimiento operativo que continuará en 2026, "orientado a optimizar las capacidades de vigilancia, tanto en términos profesionales y tecnológicos".

La coordinación con Senapred

Al cierre de su escrito, el órgano enfatizó que se "encuentra en constante coordinación con los organismos del Senapred con objeto de mitigar los impactos de la actividad volcánica en el país, tal como ha ocurrido en diferentes emergencias, y que gracias a la labor de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica se han podido abordar de manera preventiva, entregando a la comunidad la seguridad y el resguardo adecuado".

A su vez, el director del Senapred en La Araucanía, Ian Gorayeb, complementó que "hemos estado trabajando durante todo este año en forma ardua para poder presentar y finalizar el nuevo Plan de Emergencia Regional, y específicamente la variable de riesgo del volcán Villarrica".

"Este proceso se encuentra en su etapa final, en consulta pública, y esperamos tener este plan oficializado y publicado para fines de enero", remató.