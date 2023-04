En El Diario de Cooperativa, la seremi de Salud de Los Lagos, Karin Solís, hizo este martes un llamado a la calma a quienes planean aprovechar el feriado largo de Semana Santa para escaparse a la zona, uno de los destinos turísticos más visitados del sur de Chile. Por un lado, dijo que han endurecido las fiscalizaciones a la venta de productos del mar y que la región "hoy no tiene marea roja". En relación con la influenza aviar (variante H5N1), en tanto, la autoridad señaló que la situación está controlada: "Solamente hemos tenido dos casos: uno en Ancud, un polluelo de una gaviota en Ancud, y solamente fue ese polluelo. El SAG estuvo haciendo el monitoreo y no salió nada más; quedó circunscrito a ese sector. Ahora (hay) un caso en Panitao, en Puerto Montt, que en este minuto está en estudio", detalló Solís, agregando que no se registran contagios a humanos.

