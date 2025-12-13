Consejero regional de Los Ríos chocó a otro auto estando ebrio y huyó a pie

El consejero regional de Los Ríos Mario Schmeisser Muñoz (ex-RN) fue formalizado este sábado tras protagonizar un accidente de tránsito mientras conducía en estado de ebriedad en la ciudad de Valdivia.

Según los antecedentes presentados en la audiencia, el hecho ocurrió la mañana del pasado viernes en la Avenida Circunvalación Sur, cuando la autoridad impactó por la parte trasera a una camioneta, provocando daños en ambos autos y dejando con lesiones de carácter leve al conductor afectado.

Schmeisser abandonó el lugar caminando, sin prestar auxilio a la víctima ni avisar a equipos de emergencia, pero fue interceptado y detenido por Carabineros en el sector del Pasaje 2 de la capital regional.

"Se constató su estado de ebriedad con la prueba respiratoria que se hace de manera preliminar en estos casos, la cual arrojó 1,64 gramos de alcohol en la sangre del imputado al momento de su detención y por ende de su conducción", señaló el fiscal Alexis Montecinos.

El consejero regional fue imputado por los delitos de manejo en estado de ebriedad causando daños, además de huir del sitio del suceso sin detener la marcha, sin prestar auxilio a la víctima y sin denunciar a la autoridad competente.

El Juzgado de Garantía de Valdivia acogió lo solicitado por la Fiscalía y decretó el arraigo nacional y suspensión provisoria de su licencia de conducir, y fijó 100 días de plazo para la investigación.