Durante las últimas horas se ha viralizado en momento en que una pareja encara a una familia que abandonó a un par de perros en las calles de Rancagua. En el registro, se puede ver a los perros corriendo tras el auto rapidamente. “Son míos, se devuelven solos para la casa. No me hueveen, por favor. Fúname, no me importa. ¿Los veís mal? Ya po, conch... Voy a trabajar. Preocúpate de tu vida”, dijo la mujer que fue captada por las cámaras.

