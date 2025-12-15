Gobernación Marítima de Valparaíso inició oficialmente la temporada estival 2025-2026

La Gobernación Marítima de Valparaíso dio inicio oficial este lunes a la temporada estival 2025-2026 en Viña del Mar, por lo que dispuso un amplio despliegue de medios marítimos, aéreos y humanos para reforzar la vigilancia y seguridad del borde costero ante el aumento de visitantes.

"Estamos preparados para dar inicio a este periodo estival. Lo único que falta es que la ciudadanía nos apoye y respete el mar, sobre todo el autocuidado. Aquí podemos poner todos los medios a disposición, pero si la comunidad no respeta el mar y no tiene la autoconciencia de lo que significa ingresar al mar, no vamos a tener un buen resultado", advirtió el capitán de Navío Litoral Domingo Hormazábal.

"Vamos efectuando de turnos de relevos, pero van a ser permanentemente dedicadas a la función propiamente policía marítima y de borde costero, del orden de 40 personas en toda la región, desde los Molles, que es la jurisdicción mía, hasta el sector de Quintay", agregó el gobernador marítimo de Valparaíso, quien recordó la disponibilidad de la aplicación Playas Chile para informarse sobre balnearios aptos para el baño y obtener recomendaciones de la autoridad marítima.