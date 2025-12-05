Biobío: Escolar está en riesgo vital tras participar en una "riña por pololeo"

Un estudiante de 17 años se encuentra en estado grave tras resultar herido en una riña ocurrida este viernes en la comuna de Los Álamos, Región del Biobío.

Según informó el alcalde de la comuna, Pablo Vegas, el incidente, registrado en una plaza cercana al Liceo "Claudio Flores Soto" de Cerro Alto, se dio cuando la víctima y otro sujeto protagonizaron una pelea originada por celos.

"Ocurre esta discusión, que se acalora y provoca esta riña que termina con un joven hoy en la UCI y con un riesgo bastante alto. Se supone que es una discusión por un pololeo, es de ese tipo", afirmó el jefe comunal.

Asimismo, aseguró que "no hay aquí algo que haya involucrado delincuencia ni nada (relacionado), es una discusión normal de los jóvenes en la adolescencia y que lamentamos hoy termina con un joven hospitalizado".

Brutal riña escolar afuera del Liceo Claudio Flores Soto de Los Álamos, provincia de Arauco, deja a un niño de 17 años en la UCI, en riesgo vital, conectado a ventilador mecánico. El agresor fue detenido. Colegio pide "orar por un milagro". Pelea iniciada por celos @Cooperativa — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) December 5, 2025

Debido a las lesiones sufridas, la víctima fue ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Concepción, donde permanece conectado a ventilador mecánico y en riesgo vital.

"La evolución del niño es grave. Entró en una en una condición bastante crítica, con compromiso de conciencia luego de conectado a ventilación mecánica. Ahora estamos esperando para hacer la evaluación en pabellón, en una condición que es bastante crítica", advirtió el director del recinto hospitalario, Claudio Baeza.

Ante la gravedad del estado de salud del estudiante, el establecimiento educacional hizo un llamado a través de sus redes sociales, pidiendo una cadena de oración para lograr "un milagro".

Se confirmó también la detención del agresor en esta riña, quien deberá enfrentar a la justicia en las próximas horas.