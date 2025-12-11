Contaminación del Lago Vichuquén provoca alerta sanitaria y críticas a "inacción" del Gobierno

El Lago Vichuquén, en la Región del Maule, enfrenta su peor crisis ambiental en la última década, con niveles de contaminación que han disparado las alarmas sanitarias.

La situación se ha vuelto crítica debido al florecimiento de cianobacterias tóxicas y una inusual alta salinidad en sus aguas, lo que representa una grave amenaza para la salud pública y el ecosistema local.

La zona está con alerta sanitaria y prohibición de acercarse por el riesgo que implica para la salud de las personas y los animales. Ya son al menos 11 mascotas que han muerto por ingerir o tener contacto con las aguas contaminadas del lago.

La complicada situación de la zona fue confirmada por el alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera, quien advirtió que "no se había evidenciado esta gran cantidad de muertes tan seguido (...) el proceso se empezó a florecer mucho antes que en las otras tres ocasiones (cuando hubo contaminación), y eso hace que las condiciones sean mucho peores".

"El olor también nunca había sido tan fuerte en las otras ocasiones. En este caso la situación ha sido un poco más grave en comparación a las que habían ocurrido en los últimos años", puntualizó el jefe comunal en entrevista con Cooperativa.

La zona se encuentra bajo alerta de riesgo sanitario, y hay un llamado creciente para que se decrete una emergencia sanitaria que permita abordar de manera más contundente no solo el aspecto ambiental, sino también el impacto socioeconómico y de salud pública que la contaminación del Lago Vichuquén está generando.

Contaminación impacta el turismo y la economía local

La creciente contaminación del Lago Vichuquén está teniendo un impacto devastador que va más allá del ámbito ecológico y sanitario: la economía local, fuertemente ligada al turismo, se encuentra en una situación crítica.

Con la temporada de vacaciones acercándose, la incertidumbre y las cancelaciones masivas de reservas se han convertido en la tónica dominante en la Región del Maule.

El alcalde Rivera confirmó que la emergencia ya está generando "impacto" en la economía de la zona: se han registrado "muchas cancelaciones de reservas que había en el lago", dijo Rivera.

Debido a la situación de contaminación, las autoridades decretaron prohibición total de uso del Lago Vichuquén durante toda la temporada estival. Esta decisión, aunque necesaria para la salud pública y ambiental, asesta un golpe contundente a la economía local.

Parlamentarios y organizaciones denuncian "desidia" e "inacción total" del Ministerio del Medio Ambiente, exigiendo medidas urgentes y la declaración de emergencia ambiental para evitar un desastre mayor. (FOTO: Captura)

Parlamentarios y organizaciones acusan inacción del Gobierno

La creciente crisis ambiental en la zona ha desatado una ola de indignación y llamados a la acción por parte de organizaciones locales y parlamentarios de la región, con fuertes críticas a lo que consideran una "desidia" e "inacción" del Gobierno y sus instituciones, las cuales, a su juicio, no han tomado las medidas necesarias para contener el desastre ecológico y sanitario.

"Vamos a programar una visita y una sesión formal de la Comisión (de Medio Ambiente) en Vichuquén para seguir avanzando (en medidas)", informó el senador socialista Alfonso de Urresti, que, de todas maneras, acusó una "desidia por parte de las autoridades pertinentes".

"Esto no es un evento que se haya provocado solo en el último tiempo, y lo que queremos hacer ahora es tomar las medidas necesarias (para) que no sea un desastre ambiental", puntualizó el legislador.

Por su parte, el diputado Felipe Donoso (UDI) cuestionó que "el Ministerio del Medio Ambiente tuvo una inacción total. Lo que normalmente se hacía para abrir la barra y cerrarla, evitando que el agua se salinizará y que hubiera un flujo de agua que limpiase el lago, eso se evitó lamentablemente por un grupo medioambientalista y el Ministerio del Medio Ambiente fue incapaz de reaccionar para cuidar el ecosistema del Lago Vichuquén".

"Asimismo, las vías de acción o era a través de una emergencia medioambiental o una emergencia de salud, (pero) no se tomaron las acciones", afirmó el parlamentario por el Maule.