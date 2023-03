El otrora ministro Genaro Arriagada (ex-DC) criticó a Bolivia por "no controlar" su frontera con Chile, facilitando el ingreso de inmigrantes irregulares a nuestro país mediante pasos no habilitados. "La actitud de Bolivia es inamistosa", fustigó en El Primer Café, reprochando que aquélla "no es una respuesta de un país con el que queremos tener buenas relaciones". El Presidente Gabriel Boric acusó esta semana a la nación altiplánica de entorpecer la expulsión de migrantes irregulares desde Chile, y a Venezuela por no abrir el espacio aéreo para los mismos fines. "Hay que tener presente que, de repente, los países utilizan la presión migratoria para crear problemas en los otros", planteó Arriagada. Boric ha asegurado tener la "mejor voluntad" para abordar el fenómeno y pidió "esfuerzo de diálogo" a los referidos países.

