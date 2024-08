En El Primer Café de Cooperativa, Máximo Pavez, vicepresidente de la UDI, calificó como "tibias" las declaraciones del oficialismo frente al presunto fraude electoral en Venezuela, después de que países como Perú y Estados Unidos reconocieran el triunfo del opositor Edmundo González.

"Lo que espero es que el Partido Socialista y el Frente Amplio al menos sean capaces de condenar con toda la fuerza la persecución de opositores (...) yo quiero que digan: 'Maduro perdió la elección', ¿lo van a reconocer o no?", emplazó el exsubsecretario.

No obstante, el gremialista cree que aquello no va a pasar, ni en la coalición ni el Gobierno, "porque en el fondo, no les molesta lo que pasa en Venezuela; les incomoda, pero no les molesta".

