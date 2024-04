La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, reafirmó que Venezuela debe autorizar a Chile para que los vuelos de expulsión de migrantes irregulares aterricen en su territorio, y admitió que "no hemos tenido la mejor colaboración" con ese país para acelerar tales procesos.

"Esto no se decreta y se produce espontáneamente", subrayó la ministra este lunes, por cuanto "para efectuar la expulsión -es decir, que un vuelo despegue y luego aterrice-, hay que hacer la gestión completa; no basta con subirlos a un avión, si este luego no tiene donde aterrizar".

