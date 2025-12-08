Anuncian "semáforo" para medir cumplimiento de derechos de la discapacidad en Chile

La Fundación Chilena para la Discapacidad (FCHD) anunció el lanzamiento de un "Semáforo del Cumplimiento de Derechos de las Personas con Discapacidad", una herramienta visual destinada a evaluar y comunicar de manera clara y efectiva el estado de cumplimiento de los derechos conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).

La medida utiliza una codificación de colores simple: verde, amarillo y rojo. El verde indica que se cumplen plenamente los derechos, el amarillo un cumplimiento parcial y el rojo un incumplimiento.

Esta metodología permite tener una visión instantánea del grado de respeto a los derechos fundamentales de las personas con discapacidad en Chile y se va a ir actualizando cada año.

El estudio destaca que varios artículos de la CDPD todavía presentan serias deficiencias en su cumplimiento por parte del Estado de Chile. Por ejemplo, el Artículo N°6, relativo a las mujeres con discapacidad, fue clasificado como rojo. Esto refleja la falta de políticas y programas efectivos, limitándose a acciones aisladas que no tienen un alcance nacional.

De igual forma, el Artículo N°12, que asegura el igual reconocimiento como persona ante la ley, también fue calificado en rojo, evidenciando que aún persiste un régimen de interdicción que limita el ejercicio pleno de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.

Otros artículos como el N°7, que aborda los derechos de niños y niñas con discapacidad, recibió una calificación amarilla, lo que evidencia que si bien existen leyes y programas, su implementación es insuficiente y la cobertura es limitada. Asimismo, el Artículo N°9 sobre accesibilidad tuvo la misma clasificación.

Entre los aspectos positivos, el Artículo N°10, que protege el derecho a la vida, fue elogiado con una calificación verde, indicando que Chile cuenta con un marco jurídico sólido en este aspecto.

Sin embargo, la Fundación advierte que es necesario mantener y mejorar estas garantías, además de trabajar intensamente en aquellos artículos que presentan déficits significativos.