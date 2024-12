Fiscalía alerta de "un incremento preocupante" de las drogas sintéticas en Chile

El abogado Ignacio Castillo, director la unidad especializada en crimen organizado del Ministerio Público, advirtió este viernes de un "incremento preocupante" de las drogas sintéticas en Chile, entre ellas el peligroso fentanilo.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, Castillo dio cuenta que la Fiscalía trabajó en un informe que, entre sus principales resultados, revela un "incremento muy preocupante en general de las drogas sintéticas en el último periodo, en el último lustro, básicamente de la ketamina, del éxtasis, de la metanfetamina, y desde luego también del fentanilo".

Respecto a esta última sustancia, que ha provocado una preocupante crisis en distintas partes del mundo, explicó que "uno tiene que distinguir entre el fentanilo en condición soluble o líquida y sólida".

"En general, la droga, el fentanilo que ha causado más perjuicios en, por ejemplo, Estados Unidos, es el fentanilo sólido. En Chile, solamente tenemos una causa en la cual hemos incautado fentanilo sólido, que fue en noviembre del 2022. Pero eso no quiere decir que no sea un fenómeno que no nos preocupa fuertemente, porque lo que sí hemos visto es un incremento masivo de incautación de fentanilo líquido, que también es complejo", advirtió el funcionario del Ministerio Público.

Según advirtió en Cooperativa, esto demuestra que "la caracterización de nuestro tráfico ilícito de drogas ha cambiado", pasando de "dos ejes centrales, que eran la cocaína y la marihuana (...) a una irrupción de la droga sintética".

"Eso es muy peligroso, principalmente por los componentes que se usan, y además también por la dificultad de identificar cuál es el componente que tiene finalmente la sustancia que uno está usando", puntualizó el abogado.

Las medidas que se deben tomar

Frente a este complicado panorama, Castillo afirmó que, aunque se ha avanzado en importantes medidas en el ámbito legislativo, Ejecutivo y del propio Ministerio Público, "todavía falta por hacer" diversas cosas.

Entre estas necesidades está la "falta de mayor tecnología", porque -aseguró- "si Chile quiere avanzar en la persecución del crimen organizado, tiene que invertir más en tecnología; hay tecnología que podríamos todavía tener".

A esto sumó la importancia de "seguir la ruta del dinero de una manera mucho más eficiente la que estamos haciendo hoy".

"Es decir, si uno quiere desarticular a las organizaciones criminales, si quiere golpearles donde más les duele, eso es principalmente desfinanciándolas, es decir, haciendo que el crimen no pague. Pero para hacer eso, uno tiene que tener la capacidad de llegar rápidamente a donde están los movimientos de dinero, para poder incautar dinero y especies, y luego tener la capacidad también de poder gestionarlo", puntualizó Castillo.

En esta línea, señaló que en el país "falta tener mejores herramientas para hacernos de las finanzas de las organizaciones criminales, y nos falta una institución en Chile que se haga cargo, como lo tienen los colombianos, los italianos, para que se encargue de gestionar esos recursos".

Finalmente, recomendó que "sería una buena política pública que, de aquellos bienes incautados, sobre todo de los recursos incautados, una parte de ellos se pueda usar por parte de las entidades que se dedican a la persecución del crimen organizado para mejorar principalmente su tecnología".

"Si avanzáramos en esas cosas, yo creo que daríamos un gran paso como país (para enfrentar el crimen organizado)", cerró en Cooperativa.