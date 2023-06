Helia Molina (PPD), diputada y exministra de Salud, cuestionó en El Primer Café que el expresidente Sebastián Piñera utilizara su Twitter para ofrecer al Gobierno la ayuda del equipo que enfrentó la pandemia para la actual emergencia sanitaria. "Me hubiera gustado mucho más que llamara al Presidente Boric. Creo que no es la forma de poner a disposición a un equipo valioso (...) me parece más provocativo que cooperativo", apuntó la facultativa.

